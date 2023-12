Copertino, si schianta contro un'auto in sosta: muore 29enne

COPERTINO - Tragedia ieri sera a Copertino, dove Simone D’Adamo, 29 anni, ha perso la vita in un violento incidente stradale. Il giovane, a bordo di una Fiat 500 Abarth presa a noleggio, ha perso il controllo del veicolo in via Tenente Colaci, schiantandosi contro una Renault Megane parcheggiata. L'impatto è stato così violento che l'auto si è ribaltata più volte.Nonostante l'intervento tempestivo del 118, Simone D’Adamo è deceduto sul colpo. Le circostanze dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.La salma del giovane è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell'area.