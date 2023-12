Serie C: il Monopoli perde 1-3 con il Giugliano al Veneziani

Sesta sconfitta in questo campionato, la seconda consecutiva per la squadra di Francesco Tomei, che è al quattordicesimo posto in classifica con 18 punti insieme al Potenza. Terza vittoria esterna del Giugliano, nono con 22 punti con il Catania.

FRANCESCO LOIACONO - Prima sconfitta interna del Monopoli che perde 1-3 con il Giugliano al “Veneziani” nella sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 15’ i campani passano in vantaggio con Ciuferri, raddoppiano al 20’ per merito di Sorrentino e al 39’ Giorgione realizza la terza rete. Nel secondo tempo i biancoverdi segnano al 42’ con Hamlili.