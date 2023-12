Corato, l’Incanto nel weekend di Natale

I più piccoli potranno consegnare la propria letterina nell’ufficio di Babbo Natale che riaprirà le sue porte quest’oggi alle 18:30 e il 25 dicembre alle ore 10:30 in contemporanea al concerto "Christmas in Gospel" in piazza Sedile organizzato da Freedom e dall’associazione culturale Musicale Vox Libera. Il modo perfetto per celebrare il vero spirito del Natale, unendo le persone indipendentemente dalle distanze.

CORATO - E’ alle porte il Natale e nella città di Corato l’attesa è con l’Incanto degli eventi di questo fine settimana di vigilia. Oggi pomeriggio alle 18 in piazza dei Bambini l’appuntamento è con ‘’il presepe di una volta’’, una rappresentazione teatrale dove le tradizioni di Corato e i suoi personaggi prendono vita, organizzata dall’associazione culturale Freedom e Teatri D.Versi.