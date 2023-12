Crociere Costa di Natale e Capodanno, le destinazioni da non perdere

GENOVA – Per le vacanze di Natale e Capodanno 2023-24 Costa Crociere, compagnia battente italiana, proporrà 19 crociere, per un totale di 84.000 posti disponibili, a bordo di 10 navi, che permetteranno di visitare circa 60 diverse destinazioni con oltre 100 scali, nel Mediterraneo, isole Canarie, Caraibi, Emirati Arabi, Sud America e Asia.





Il Mediterraneo rimane una delle destinazioni preferite anche nelle prossime festività, grazie alla sua varietà eccezionale di diverse culture, tradizioni, città d’arte e panorami. È, inoltre, una destinazione molto accessibile, grazie ai numerosi porti d’imbarco disponibili, ben 13 con Costa Crociere. In particolare, Costa Smeralda offrirà crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna, che visiteranno Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo e Civitavecchia/Roma.

Sempre nel Mediterraneo, Costa Deliziosa proporrà una grande novità: crociere di una settimana in Grecia e Turchia, con partenze da Trieste e Bari, e due diversi itinerari che porteranno alla scoperta di magnifiche destinazioni, come Istanbul, Atene, Corfù, Creta, Dubrovnik. Queste crociere possono essere combinate in un’unica vacanza di due settimane, con una sosta di tre giorni a Istanbul, per vivere al meglio questa fantastica città nell’atmosfera magica della notte di Capodanno.

Per una pausa più lunga, ci sono le “Costa Voyages”: itinerari unici, dai 10 ai 15 giorni, in cui l’esperienza di viaggio verso destinazioni insolite, incontra gastronomia e intrattenimento mai visti a bordo, ancora più innovativi e sorprendenti. Per Natale e Capodanno, in particolare, sarà possibile andare alla scoperta delle isole Canarie a bordo di Costa Firenze, con una crociera di due settimane, in partenza da Savona, che visiterà Valencia, Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Cadice, Barcellona e Marsiglia.

Chi desidera una pausa al caldo in una destinazione esotica, ma a poche ore di volo dall’Italia, può salire a bordo di Costa Toscana alla scoperta di Emirati Arabi, Oman e Qatar. L’itinerario proposto, di una settimana, prevede soste lunghe a Dubai, Abu Dhabi, Doha e Muscat, per vivere al meglio queste destinazioni, dove il deserto e le tradizioni si incontrano con città futuristiche. Gli imbarchi in programma sono da Dubai, Abu Dhabi e Doha, raggiungibili con voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino ed altri dieci aeroporti italiani.

Si potrà trascorrere Natale e Capodanno al caldo anche con le crociere ai Caraibi. Costa Fortuna e Costa Pacifica proporranno, infatti, quattro diversi itinerari di una settimana, che possono essere combinati insieme in un’unica vacanza di due settimane. Si può scegliere tra le isole delle piccole Antille, come Guadalupa, Antigua, Martinica, Grenada, Barbados, oppure le grandi Antille, con Giamaica e Repubblica Dominicana. Anche in questo caso la formula è quella del “volo+crociera”, con partenze dai principali aeroporti italiani.

Inoltre, Costa propone un’ampia offerta di crociere in Sud America e in Asia, dedicate prevalentemente ai mercati locali. In Sud America, Costa Diadema, Costa Favolosa e Costa Fascinosa visiteranno alcune tra le più belle destinazioni in Brasile, Argentina e Uruguay, mentre in Asia Costa Serena proporrà itinerari dedicati esclusivamente all’India.

Per iniziare l’anno in maniera davvero unica il 6 gennaio 2024 partirà da Trieste l’edizione 2024 del Giro del Mondo: il sogno di ogni viaggiatore, che visiterà 5 continenti in 4 mesi, circumnavigando il globo.

Le crociere Costa di Natale e Capodanno offriranno la possibilità di visitare destinazioni magnifiche senza rinunciare alle tradizioni che caratterizzano questo periodo. A bordo non mancheranno addobbi, decorazioni, il grande albero di Natale, il tradizionale conto alla rovescia con brindisi di Capodanno, a cui si aggiungeranno appuntamenti speciali, come gli show natalizi in teatro, il party di Natale a bordo piscina, il party di Capodanno in tutti i saloni della nave, giochi, flash mobs. Anche i più piccoli avranno modo di vivere l’atmosfera di festa a bordo, con giochi, karaoke e animazione a tema e l’incontro con Babbo Natale che distribuirà loro i regali. Per rispettare le usanze natalizie anche a tavola, i menu del 25 dicembre e del 31 dicembre proporranno alcuni piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea.