'Christmas Carol...in Swing', il Concerto di Natale al Teatro Giordano di Foggia

FOGGIA - L’Orchestra Ico “Suoni del Sud” farà i suoi auguri di buone feste in musica con il Concerto di Natale intitolato “Christmas Carol...in Swing” che si terrà mercoledì 20 dicembre, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia.

L’evento è il penultimo della Seconda stagione concertistica organizzata da “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia, e la direzione artistica di Ettore Pellegrino.

In programma alcune tra le più celebri melodie natalizie rivisitate in chiave swing: White Christmas, Oh When The Saints Go Marching, God is great, Hail holy queen, Sometimes I fell like a motherless child, Amazing Grace, Jingle Bells, I Will Follow Him, I love the Lord, My Guy, Joyful Joyful. Gran finale con “Oh happy day” arrangiato da Silvano Mastromatteo.

L’orchestra stabile di Foggia sarà diretta da Giuseppe Fabrizio, che ha all’attivo collaborazioni con importanti teatri, festival e istituzioni in Italia e all’estero e ha diretto prestigiose formazioni nazionali e internazionali tra cui: l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’ISA - Istituzione Sinfonica Abruzzese, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Academy Symphony Orchestra of Chernivtsi Society (Ucraina), la Washington D.C. Youth Orchestra (Stati Uniti), la Kiev Chamber Orchestra (Ucraina), la Rousse Philharmonic Orchestra (Bulgaria), la Pavlodar Symphony Orchestra (Kazakhstan), e molte altre, lavorando anche con famosi solisti.

“L’atmosfera natalizia che si respirerà ad ogni nota sarà il nostro modo per augurare un Natale sereno a tutti, anzitutto al nostro affezionato pubblico e alla città – dichiara Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud – specie in questo periodo storico in cui si più bisogno di speranza nel futuro e di gioia”.

L’ingresso in teatro è alle ore 20.00 e si accede con abbonamento o biglietto acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima del concerto. Per informazioni: 324.5912249.