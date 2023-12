Direttamente da Edimburgo per rendere magico il Natale barese

BARI - La magica melodia di una delle più esperte cornamuse scozzesi avvolgerà Bari in un'atmosfera natalizia unica e affascinante. Si tratta del Piper Greig Mclean, proveniente direttamente da Edimburgo, che porterà nel capoluogo pugliese i suoni antichi e ipnotici di questo strumento leggendario. regalando dieci giorni di incanto a partire dal 13 dicembre. L’iniziativa è voluta e organizzata dalla storica scuola di lingue Lord Byron College, ora Fondazione ETS con sede in Via Sparano, 102 Bari.L'evento sarà una vera novità per la città di Bari, considerando che l'ultima vera esibizione di un Piper Scozzese, organizzata dal Lord Byron College, risale agli inizi degli anni '90. Con il suo tradizionale kilt "ModernHunting Stuart", il Piper Greig Mclean si profila come una figura di grande rilievo per gli appassionati della cultura scozzese. Le molte richieste pervenute alla Lord Byron per incontrare il Piper, soprattutto da parte delle scuole statali, testimoniano l'importante ruolo che egli svolge in Scozia. In occasione del Natale, vestito con l'uniforme rigorosamente tradizionale, Greig visiterà le Scuole statali del territorio per augurare Buone Feste a studenti, docenti e personale. Numerosi Istituti hanno già programmato spazi pubblici all'interno delle loro strutture per offrire a chiunque la possibilità di partecipare liberamente a questo incontro con il Piper e scattare con lui selfie e fotografie.E ancora, con la musica della cornamusa, una musica che cattura l'essenza di momenti di gioia, calore e serenità, tutto in una magia del Natale ancora più intensa e profonda, il Piper sarà presente anche tra gli studenti della Lord Byron e si tratterrà per alcune ore della giornata in Via Sparano, davanti al plesso della Lord Byron College, per incontrarele persone che, fra un selfie e l'altro, vorranno socializzare, conoscerlo e scambiarsi curiosità e aneddoti sulla storia della cornamusa.La cornamusa ha una tradizione ricca e affascinante che vale la pena conoscere. La sua origine risale a oltre 2.000 anni fa. Originaria del Medio Oriente è diventata successivamente parte integrante della musica tradizionale di Paesi come la Scozia e l'Irlanda e la Spagna. Nell'antica Scozia, la cornamusa veniva utilizzata come strumento di guerra, e i Piper erano impiegati per trasmettere comandi bellici ai soldati sul campo di battaglia. Oggi, invece, la cornamusa è suonata in occasione di matrimoni, funerali e parate, affascinando con il suo suono caratteristico chi l'ascolta.Curiosa anche la storia di “ModernHunting Stuart, il kilt che Greig Mclean indosserà per questo evento. Si tratta di un Kilt che si è evoluto dal “ Royal Stuart”, un tartan appartenente al monarca reale. Secondo le antiche usanze per poter indossare il tartan occorreva il permesso della Casa Reale, oggi invece l'Hunting Stuart è un kilt libero che chiunque può indossare senza bisogno di permessi e senza far parte di un clan. Il Piper Greig Mclean sarà felice di offrire dettagli e spiegazioni su ciascun elemento della sua divisa, condividendo la sua conoscenza e passione per l'abbigliamento tradizionale con chiunque mostri interesse durante l'evento a Bari.Il Lord Byron College coglierà l'occasione per augurare alla cittadinanza un Felice Natale Scozzese, offrendo loro una promozione speciale sui corsi di Inglese, valida fino al 15 gennaio 2024. Questa straordinaria opportunità permetterà ai cultori della lingua inglese non solo di partecipare a uno spettacolo eccezionale, ma anche di arricchire le proprie competenze linguistiche iscrivendosi ai nuovi corsi di linguacontariffe super scontate. Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine al Lord Byron College per aver contribuito ad aggiungere ancora più magia a questa stagione natalizia. Prepariamoci a vivere un Natale diverso, emozionante e indimenticabile, arricchito anche dal fascino della cornamusa scozzese.