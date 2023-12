Attacco missilistico a Kiev: 53 feriti, tra cui sei bambini - Zelensky a Washington per chiedere sostegno

Drop of light/Shutterstock

KIEV - Nella notte su Kiev, un attacco missilistico ha causato 53 feriti, inclusi sei bambini, secondo le autorità locali. Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Serhij Popko, ha confermato che tutti sono stati soccorsi, e al momento non ci sono notizie di decessi. Popko ha segnalato una decina di casi di detriti caduti, concentrati soprattutto nel distretto di Desnyansky.In risposta all'attacco, il presidente ucraino Volodymr Zelensky ha sottolineato l'urgenza della situazione, definendola "una questione di vita o di morte per l'Ucraina". Durante la sua terza visita a Washington dall'inizio dell'invasione russa, Zelensky ha portato il suo messaggio al Congresso e successivamente alla Casa Bianca, dove si è incontrato con il presidente americano Joe Biden.Come risultato dell'incontro, Biden ha firmato un nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di 200 milioni di dollari, confermando il sostegno degli Stati Uniti in un momento cruciale per la nazione europea.