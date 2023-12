Dramma sulla tangenziale di Brindisi: muore il 25enne Nicola Signorile

BRINDISI - Nel corso della stessa giornata, dopo l'incidente sulla Sp366 nel Leccese, un secondo incidente mortale ha scosso la Puglia, questa volta sulla tangenziale di Brindisi, nei pressi di una rotatoria per la strada statale 7. A perdere la vita è stato Nicola Signorile, 25 anni, dipendente Enel. Il giovane avrebbe accusato un malore fatale mentre era alla guida della sua Ford Focus. L'auto ha sbandato per qualche metro prima di arrestarsi sulla destra della carreggiata. Nonostante l'intervento immediato degli agenti della polizia stradale e del personale del 118, purtroppo, non c'è stato nulla da fare per Nicola Signorile. Entrambi gli incidenti rappresentano tragici avvenimenti che hanno lasciato un segno di lutto nella comunità pugliese.