Gravina in Puglia, la Fenailp sollecita il presidente Tarantino della 'Fondazione Ettore Pomarici Santomasi' alla nomina del proprio delegato Salvatore Varvara

GRAVINA IN PUGLIA (BA) - La Fenailp di Gravina in Puglia attende ancora l'ufficializzazione della nomina di Salvatore Varvara, dalla Fondazione Ettore Pomarici Santomasi di Gravina di Puglia, quale delegato alla promozione del progresso economico e sociale della Regione. La nomina avvenuta nella seduta del 3 ottobre approvata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, non è stata a tutt'oggi, ancora notificata al Consigliere della Fenailp Salvatore Varvara.





In una nota a firma del Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, al Sindaco del Comune di Gravina, Fedele Lagreca, ed ai componenti il CdA della Fondazione, la Fenailp aveva già espresso la propria, totale ed incondizionata disponibilità ad una collaborazione soprattutto nel settore turistico grazie alla decennale esperienza del delegato Salvatore Varvara, a titolo completamente gratuito per la Fondazione.

In seguito a tale sollecito, ci sono stati diversi incontri con gli attori di tale vicenda che non hanno sortito in realtà l’effetto sperato. Il Vice Presidente Lubes registra questo immotivato ritardo nella nomina deliberata e non attuata, che si riverbera direttamente sull’attività da programmare.

Nelle sue dichiarazioni stampa, il Presidente Tarantino aveva sottolineato che "contiamo sulla collaborazione di molti a cominciare dagli amici della Fondazione", ed è questo lo spirito che anima la Fenailp, che sollecita ancora una volta, in tempi brevi, l’ufficializzazione del mandato a Varvara, anche in vista delle imminenti festività Natalizie che rivestono una primaria importanza per il flusso turistico determinato a favore degli operatori del settore e di tutto l’indotto.