Fasano, allo Zoosafari la magia delle feste continua con 'ZooWinterFest'

FASANO (BR) - Gli addobbi scintillanti, il parco vivacemente vestito a festa e un'atmosfera incantata che cattura dal primo istante: questo e tanto altro è ZooWinterFest!





Dopo il grande successo di Natale tra le Giostre, dal 26 dicembre al 7 gennaio le luci continuano a illuminare i cieli dello Zoosafari!

Ogni giorno un’avventura che farà brillare gli occhi di grandi e piccini, a spasso tra la Casa di Babbo Natale, l’Ufficio Postale dei simpatici Elfi, la Fabbrica di Giocattoli.

Non è solo lo scenario fiabesco a rendere ZooWinterFest un evento imperdibile. Giostre emozionanti, spettacoli coinvolgenti, animazione per tutta la famiglia e persino l’amatissimo Babbo Natale volante, saranno parte di questa straordinaria esperienza.

In pieno spirito natalizio, tutti pronti a rivivere l’epica storia di “Mufasa, Il Re Leone”, come non l'avete mai vista… sui pattini, all’incontro con i personaggi di Frozen, ai selfie con Babbo Natale.

E al calar del sole, tutti con lo sguardo al cielo perché a ZooWinterFest Babbo Natale vola davvero! A bordo della sua sfavillante slitta trainata dalle magiche renne, il vecchietto più amato che ci sia stupirà tutti con la sua performance a 25 metri d’altezza!

L’ingresso a ZooWinterFest ha un costo ridotto per tutti coloro che scaricheranno il coupon sconto su www.zoosafari.it

Ma le sorprese non finiscono qui. Quello delle festività natalizie è il momento perfetto per condividere, riflettere e donare. In questo spirito, lo Zoosafari, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Fasano, ha lanciato una promozione speciale: i bambini fino a 10 anni che doneranno un giocattolo in buono stato e ben tenuto, riceveranno l'ingresso gratuito a ZooWinterFest. Un'occasione per insegnare ai più giovani il valore della generosità e della condivisione, diffondendo gioia e aiutando i meno fortunati.

Nelle giornate dedicate all’evento sarà comunque possibile visitare lo Zoosafari e in tal caso il biglietto consentirà l’accesso anche a ZooWinterFest e a tutte le attività a tema.

Allora non resta che segnare le date. Con il vostro aiuto possiamo rendere le festività di tutti un po' più luminose e speciali.