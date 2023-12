Carovigno, il 30 dicembre il Torneo dei Popoli 'Primo Trofeo dell’accoglienza'

"La giornata del 30 dicembre che ci apprestiamo a vivere - afferma l'assessore Luigi Orlandini - sarà una giornata dedicata allo sport, all’inclusione e al benessere, un evento rivolto a grandi e piccini, famiglie e non e nasce con l'obiettivo di aggregare. Dopo l'accoglienza - prosegue Orlandini - che si svolgerà presso il "Parco delle Colonne" ci sarà il primo "Torneo dei Popoli e dell’Accoglienza" dell'intera provincia di Brindisi. Durante la giornata si svolgeranno delle partite di Calcio a 5, con formazioni completamente integrate e inclusive composte sia dai ragazzi che dagli ospiti, passando per gli operatori. Gli obiettivi di questa giornata sono l’inclusione e dello sport come strumento di aggregazione, quello spirito - conclude l'assessore Orlandini - di cui le nostre comunità hanno bisogno, mettere insieme piccoli, adulti, nonni e ragazzi ospiti dei progetti SAI e del CPIA di Carovigno".

Il ringraziamento va da parte del Comune di Carovigno a tutti gli organizzatori dell’evento ed alle associazioni sportive che ne stanno prendendo parte. L’invito è rivolto a tutti i cittadini dei comuni limitrofi e non solo a partecipare attivamente a questa iniziativa.

Il progetto patrocinato dal Ministero dell’Interno e realizzato dal comune di Carovigno, vede tra i protagonisti le associazioni della Città della ‘Nzegna, tra gli eventi inclusivi che si svolgeranno un torneo di Calcio a 5 e la premiazione degli atleti.