Festa anticipata per la Beata Vergine Maria di Loreto a Trinitapoli: devozione e celebrazioni nel programma settimanale

- La Città di Trinitapoli si prepara a celebrare la sua patrona, la Beata Vergine Maria di Loreto, in un'atmosfera di devozione e festa che culminerà con la giornata conclusiva il nove dicembre, anticipando il tradizionale appuntamento del dieci dicembre.La scelta di anticipare la festa è stata dettata dal fatto che il dieci dicembre quest'anno cade di domenica, giorno liturgico dedicato esclusivamente al Signore. Pertanto, i festeggiamenti avranno inizio il nove dicembre, sabato, con una serie di incontri di preghiera e novene per bambini, giovani ed adulti. Il parroco, Mons. Giuseppe Pavone, ha curato un programma settimanale intenso, preparando la comunità a vivere intensamente questi giorni di venerazione alla Madonna di Loreto presso il Santuario Mariano dedicato a Maria.La giornata conclusiva, il nove dicembre, sarà contraddistinta dalla suggestiva processione per le vie del paese alle ore 16. Al rientro, si svolgerà la solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, S.E. Mons. Leonardo d’Ascenzo. L'evento sarà arricchito dalla presenza di autorità civili e militari, così come dai confratelli sacerdoti della comunità trinitapolese.Il parroco, Mons. Giuseppe Pavone, commenta il periodo di preparazione alla festa dichiarando: "Nella novena in preparazione alla festa della Madonna di Loreto ci fermeremo a meditare le virtù di Maria che la rendono nostra sorella, Maestra e Madre". Pavone auspica che la Madonna interceda per la comunità, le famiglie e per la pace nel mondo. La festa della patrona, conclude il parroco, rappresenta un momento di gioia, arricchimento spirituale e un forte legame con la Beata Vergine Maria.