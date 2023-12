Flaconedivetro, la malinconica di provincia raccontata nel nuovo singolo 'Marì'

Da venerdì 8 dicembre sarà disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica “Marì, il nuovo singolo del cantautore partenopeo Flaconedivetro. E’ un brano che ho scritto pensando agli amori giovanili di mia sorella (Maria) – racconta. IL suo essere completamente in balia di un moto perpetuo che ti fa oscillare tra il dolore e la vitalità più pura e il fatto di essere completamente assuefatti a questo ciclo infinito mi ha fatto ricordare come ci si sente quando si è innamorati.

Marì racconta di questo, della disperazione che si prova in quei momenti. La musica, al contrario, vuole comunicare la forza della spinta, la bellezza dell’essere trasportati in questo ballo. Marì in questo senso vuole quasi essere un pezzo pop dance, un brano che nonostante il suo tono malinconico ci trascina e ci fa godere della bellezza dell’essere in movimento, ci fa capire quanto questo ballo sia liberatorio. Marì ha anche un secondo piano di lettura, e così il profano si mescola al sacro. La figura di Marì (come anche nel video) quasi non è umana, non è reale, ma divina. In questo senso la canzone diventa quasi una preghiera, un inno solenne rivolto alla Madonna, un grido di aiuto, di liberazione, che si conclude con un nulla di fatto (come anche nel video Gianni prega per ricevere l’assoluzione dai suoi peccati ma alla fine torna in carcere) e ci lascia inermi di fronte al nostro dolore e all’infinita bellezza di poterlo vivere”.

Flaconedivetro è tra le firme più interessanti dell'attuale panorama musicale in Italia. In Marì si evidenza il suo omaggio alla grande bellezza della musica partenopea, una dancehall in cui musica pop e dance anni ’80 si intrecciano per creare un ambiente sonoro unico, in cui passato e futuro si fondono in una dimensione intima e personale.

La musica, con suoni elettronici che graffiano con dolcezza e batterie dinamiche, ti trasporta in un’esperienza coinvolgente.