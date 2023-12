Un bosco urbano intitolato a Vincenza Angrisano: inaugurata la prima area verde di Andria

ANDRIA - Il presidente del forum ambiente e salute "Rispetta Ricorda Andria", Giovanni Massaro, annuncia con orgoglio l'intitolazione del primo parco urbano della città alla memoria di Vincenza Angrisano. L'idea è stata proposta e condivisa dal direttivo e dall'assemblea dei soci del forum, dando vita a un progetto che mira a onorare la vita della donna di 42 anni tragicamente uccisa dal marito ad Andria una settimana fa.La cerimonia di inaugurazione ha preso vita con la piantumazione dei primi alberi e arbusti lungo via Cerruti, dando forma al nuovo bosco urbano che porterà il nome di Vincenza Angrisano. Il presidente Massaro sottolinea l'importanza di questa iniziativa e l'unità della comunità nel supportare il progetto. Il bosco è stato realizzato grazie alla collaborazione degli utenti del centro di salute mentale della ASL Bat, i quali hanno contribuito attivamente al progetto.Ogni uno dei 120 alberi, piante e arbusti che compongono il bosco è dedicato ai cittadini di Andria che hanno partecipato donando le piante. Massaro spiega che la cittadinanza ha risposto con grande partecipazione alla raccolta fondi avvenuta lo scorso Natale per acquistare le piante. L'intenzione è di ripetere l'iniziativa per il prossimo Natale, con l'obiettivo di creare ulteriori boschi urbani e promuovere la partecipazione comunitaria.Infine, Massaro sottolinea che l'amministrazione comunale è già concorde sulla creazione di altre aree verdi simili a quella di via Cerruti, prospettando la realizzazione di nuovi parchi urbani che contribuiranno al benessere e alla bellezza della città.