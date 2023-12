Foggia, grave incidente sulla SS90 tra autocarro e auto

FOGGIA - Nella giornata di ieri, scontro frontale sulla SS90 a Foggia, in località Monte Calvello, tra un autocarro e un'auto. Il conducente dell'auto è rimasto gravemente ferito, trasportato d'urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia dagli operatori del 118 intervenuti sul posto.Per l'estrazione del ferito e la messa in sicurezza della zona, è stata necessaria l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco con supporto di un'autogru.In corso le indagini per stabilire le dinamiche dell'incidente e accertare le eventuali responsabilità.