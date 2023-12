La città di Trani è pronta a celebrare il Natale con un abito nuovo e una magia speciale.

TRANI - Il centro storico continua ad essere palcoscenico de Le Vie del Natale, l’iniziativa finanziata dalla Città di Trani, a cura dell’Associazione delle Arti, per tutto il periodo delle festività fino al 7 gennaio. Recentemente pedonalizzato nei suoi vicoli più caratteristici, è animato da eventi, spettacoli, proposte per tutte le età, in particolare per famiglie e bambini, tra luci e colori.Strade, piazze, palazzi, vicoli della città di Trani si vestono di un’atmosfera permeata dal senso originale del Natale, diffuso attraverso il ricco cartellone di appuntamenti. Elemento centrale degli spettacoli è la meraviglia, soprattutto dei più piccoli, generata dall’atmosfera, tra elfi e folletti, che connota la tradizione natalizia. Non solo musica, ma teatro, narrazione, arte, degustazioni di prodotti tipici, itinerari guidati per le vie e le piazze della città. L’espressione più vivida di una città, che si declina in forme diverse dando vita a uno spettacolo nello spettacolo, nel quale ogni parola, ogni nota, ogni gesto contribuisce a creare un’esperienza immersiva e coinvolgente: quella del Natale.Una delle particolarità del progetto è infatti proprio il profondo coinvolgimento del territorio e dei suoi abitanti. Tantissime attività riempiranno l’antivigilia di Natale nel centro storico di Trani. Laboratori, parate, elfi, giocolieri, schiaccianoci, esposizioni d’Arte, itinerari guidati e degustazioni a cura delle associazioni culturali, degli esercizi commerciali e dei residenti del centro storico animeranno Le vie del Natale. Si comincia sabato 23 dicembre con il Laboratorio con mamma e papà a cura dell’associazione “Su Le Mani-che” per bambini dai 3 ai 5 anni nella straordinaria Corte “Davide Santorsola”, con due turni: uno alle ore 16,00 e l’altro alle ore 17,30. Un’attività gratuita pensata per i piccolissimi, che offre un momento di qualità insieme a mamma e papà, il valore dell’amore familiare e del tempo trascorso con i genitori viene enfatizzato, creando ricordi speciali che dureranno per sempre. Prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Info & prenotazioni: teamsulemaniche@gmail.comMentre si cammina per le vie del centro storico, si potrà essere colpiti dalle Esposizioni Artistiche a cura dell’Associazione artistica nazionale Lacarvella e di tanti artisti pugliesi che esporranno le loro opere dalle ore 17:00 alle ore 20:30 in via Sinagoga.La Parata Natalizia itinerante dell’Associazione Trani Tradizioni animerà tutto il centro storico, partendo da Piazza della Repubblica alle ore 18,30, per dipanarsi per via Mario Pagano, Piazza Libertà, via Ognissanti, Piazza Longobardi, via Ognissanti, via Prologo, via La Giudea, Piazza Scolanova, Via Rodunto, fino a giungere a Palazzo delle Arti Beltrani. Elfi, giocolieri, artisti di strada e personaggi del Natale in parata attraverseranno le Vie del Natale.Ci si potrà imbattere dalle ore 19,30 per le piazze e le vie del centro storico anche in Babbo e Mamma Natale, Elfi, Schiaccianoci, Roudolph e Olaf con l’Animazione Natalizia, curata sempre da Trani Tradizioni.Risuonerà dalle ore 18,30 in Piazza Scolanova, dove è la cassa armonica con lo scenografico pianoforte bianco, l’Animazione Musicale dei “Sarro Violini” Junior, a cura dell’Ass. musicale culturale ‘Domenico Sarro’. Girare per il centro storico nelle Vie del Natale può essere anche l’occasione per scoprire giovani talenti alle prese con i loro amati e nobili strumenti dalle corde che sanno di eterno.A partire dalle ore 19,00, invece, la possibilità di degustare ogni tipo di prelibatezza in una sorta di villaggio del gusto diffuso a cura dell’Osteria de Roma in vico Morola, dei residenti del centro storico in vico Sant’Agata, della Pizzeria Sinagoga in Piazza Scolanova e, infine, a cura dell’Associazione Delle Arti in Corte “Davide Santorsola” a Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51. Ma il racconto della festa prosegue anche alla vigilia di Natale, quando sarà possibile con una guida d’eccezione certificata dalla Regione Puglia visitare il centro storico per tutti coloro che arriveranno a Trani nel periodo natalizio ma anche per gli stessi tranesi che vogliano conoscere meglio lo splendore della città che abitano.Un evento gratuito con prenotazione obbligatoria per via dei posti limitati che si replicherà anche il primo gennaio con itinerari diversi ma interessantissimi, per guardare al nuovo anno con gli occhi pieni di bellezza e meraviglie del Centro storico tranese. Info & prenotazioni: 0883/500044; info@palazzodelleartibeltrani.itNel giorno della vigilia, domenica 24 dicembre, si parte alle ore 10.00 da Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani, 51 per un itinerario affascinante: “San Luigi, San Giovanni e Santa Chiara, i secoli ritrovati”.Nel pomeriggio di lunedì primo gennaio, invece, a partire dalle ore 18,00, l’itinerario si muove “Sulle orme dei pellegrini sulla variante litoranea della via Francigena del sud; messaggi salvifici e ammonitori dei portali tranesi”. Guardare una città e le sue straordinarie evidenze monumentali con uno sguardo consapevole, scoprirne messaggi salvifici scolpiti, dipinti, sussurrati o ricchezze ostentate latrici di un altro tipo di messaggio, opulenza e ricchezza, questo l’obiettivo dei percorsi culturali non alla scoperta ma alla riscoperta di un luogo straordinario da racconti polifonici ed inesauribili.Per entrambe le visite guidate gratuite nel centro storico il punto di partenza è Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani, 51 (la prenotazione è obbligatoria e i posti limitati). Info & prenotazioni: 0883/500044; info@palazzodelleartibeltrani.itSeguendo tragitti diversi, tutti potranno tuffarsi nelle Vie del Natale, grazie ai numerosi appuntamenti per ogni età per essere avvolti dall’atmosfera della festa.