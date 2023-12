In ospedale con dolori all’addome, accusa malore prima di tornare a casa: Anna Maria Faggiano muore nel bagno del pronto soccorso, al via inchiesta

BRINDISI - La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in seguito al decesso di Anna Maria Faggiano, donna di 49 anni avvenuto nel pronto soccorso di Francavilla Fontana. La donna si era recata al pronto soccorso per dolori all'addome, sottoposta a terapie con flebo e successivamente dimessa. È deceduta nel bagno del pronto soccorso mentre attendeva i familiari.Gli inquirenti stanno indagando sulle circostanze della morte, e verrà eseguita un'autopsia venerdì in seguito alla denuncia presentata dai familiari.