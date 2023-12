Francavilla Fontana, ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un’area giochi inclusiva in Villa Comunale



FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 40 mila euro per potenziare l’inclusività dell’area giochi della Villa Comunale. - Nelle scorse ore l’Amministrazione Comunale ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di 40 mila euro per potenziare l’inclusività dell’area giochi della Villa Comunale.





Le risorse, che sono state stanziate dal Governo Nazionale nel 2021 attraverso un apposito fondo, saranno utilizzate per estendere l’attuale area e per attrezzarla con nuove giostrine multisensoriali che potranno essere condivise da bambini con e senza disabilità. Qui, oltre a prevedere l’estensione della pavimentazione antitrauma, saranno installate alcune panchine inclusive.

"Lo scopo dell’intervento – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – è aumentare gli spazi di inclusione presenti sul territorio. La nuova area giochi della Villa Comunale sarà uno strumento di socializzazione. Per questa ragione abbiamo pensato di utilizzare giostrine che richiedono la cooperazione di più bambini per poter giocare".

Non è l’unica novità che riguarderà questa area. Con l’ultima variazione di bilancio, infatti, l’Amministrazione Comunale ha stanziato 10 mila euro per sistemare o sostituire le giostrine che sono attualmente installate. Si tratta di una ulteriore attenzione che integra il rifacimento della pavimentazione antitrauma avvenuta negli scorsi mesi.

"Siamo intervenuti – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – per mettere in sicurezza un’area frequentatissima dai bambini. Ora abbiamo in programma di potenziare il parco giochi per migliorarne l’offerta e dare alle famiglie uno spazio dove socializzare e divertirsi in sicurezza".

Le novità non riguarderanno solo i più piccoli. L’Amministrazione Comunale si è aggiudicata circa 50 mila euro nell’ambito di "Sport nei Parchi" per la realizzazione in prossimità del campo da basket, su un’area di 280 mq, di un circuito fitness con otto macchinari professionali. Come per Parco Forleo Brayda l’uso delle attrezzature sarà libero ed in aggiunta saranno organizzate delle attività con istruttori che saranno a disposizione della cittadinanza per lezioni gratuite.

"Sono in arrivo risorse per quasi 100 mila euro per la nostra Villa Comunale. Con l’aiuto del gestore che dovrà completare gli interventi nelle aree di sua competenza – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – vogliamo che questo luogo diventi sempre più un punto di riferimento per le famiglie, gli sportivi e per chiunque voglia trascorrere del tempo immerso nel verde. C’è ancora molto lavoro da fare, ma non ci sottrarremo".