Gaza: mediazione del Qatar per uno scambio di prigionieri

Si intensificano le tensioni nella Striscia di Gaza mentre il Qatar sembra impegnarsi in una mediazione delicata tra Israele e Hamas. Secondo fonti non confermate, il Qatar starebbe cercando di facilitare lo scambio di 40 prigionieri israeliani nelle mani di Hamas in cambio di un mese di tregua nella regione.Nel frattempo, Gaza continua a essere teatro di violenti scontri. L'esercito israeliano afferma di aver abbattuto "decine di terroristi" ieri, mentre i media arabi segnalano 12 morti in un bombardamento su un edificio residenziale a Zawaida. L'escalation del conflitto ha portato a un esodo di civili palestinesi verso il valico egiziano di Rafah, cercando rifugio dalla crescente violenza.Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, resta saldo nelle sue posizioni, dichiarando: "Andremo avanti per molti mesi: non cederò alle pressioni internazionali." Questa dichiarazione suggerisce una determinazione nel perseguire gli obiettivi strategici israeliani nonostante le crescenti critiche a livello internazionale.Nel contesto più ampio, gli Stati Uniti hanno abbattuto due missili houthi sul Mar Rosso, evidenziando la complessità e l'ampiezza delle sfide regionali. La situazione in corso richiede attenzione internazionale e sforzi diplomatici per trovare soluzioni che portino a una stabilizzazione della regione.