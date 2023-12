La Befana porta gioia e solidarietà: evento speciale all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

BARI - Il 6 gennaio alle ore 10, la leggendaria Befana farà un'apparizione speciale all'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, accompagnata dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale. L'iniziativa, presentata con entusiasmo da Nicola Papagna, promette di portare gioia e sorrisi ai bambini degenti.L'evento, organizzato dall'Associazione Impegno 95 e presieduto da Gaetano Balena, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Sindaco di Bari Antonio De Caro, il direttore generale Giovanni Migliore, il direttore sanitario Melpignano e il Movimento Italiano Disabili rappresentato da Francesco Ferrara, insieme al Presidente del consiglio comunale Michelangelo Cavone.La manifestazione ospiterà vari ospiti speciali, tra cui l'Internazionale Happy Circus di Donna Orfei, il cantante attore Gianni Ciardo, Michele Fanelli del gruppo U settane, l'associazione culturale e musicale Crisalide presieduta da Teresa De Felice e diretta dal M° Daniela Sornatale, con il pianoforte a cura del M° Ciaramella Giuseppe. Una serie di cantanti, tra cui Gaia Ginefra, Veronica Dimattia, Vito D'Erasmo, Antonio Allegretti, Lucia Moramarco, Francesco Di Turi e altre sorprese, allieteranno la giornata.La 35ª edizione del Premio Solidarietà sarà consegnata ad artisti presenti, al Prof. D'Agostino Carlo, direttore di cardiologia al Policlinico di Bari, al Prof. Domenico Angiletta, direttore Chirurgia Vascolare del Policlinico, al Generale Com. Michele Palumbo della Polizia Locale, all'Ispettore Luca Balena dei Vigili del Fuoco di Bari e all'Happy Circus internazionale. Ulteriori premi di riconoscimento saranno assegnati a Giampietro Antonio, garante dei diritti umani della Regione Puglia, al medico dei disabili Nicola Dellino per il suo ultimo progetto, e ad aziende come la Croce Rossa Italiana, Natilla Francesco Le.ga srl, Elisabetta Pavone Agrivis srl, Punto Santobianco e M.G. Noleggi di Gianluca Fedele Paiano.Nel pomeriggio, la Befana si recherà al Policlinico per consegnare doni e calze ai bambini oncologici e all'associazione bambini emofilici ABCE, presieduta dall'avv. Cristina Cassone. Un gesto di affetto offerto dal Presidente Gaetano Frulli del Gruppo Frulli rappresentanze srl, dai fondatori Cav. Giovanni e Francesco Pomarico del gruppo Megamark, e dai dott. Vincenzo Lioce e Maffei della Magna PT.Un'occasione straordinaria per condividere amore e solidarietà durante le festività, dimostrando che la Befana può portare molto più di dolci e giocattoli: può regalare speranza e supporto a chi ne ha più bisogno.