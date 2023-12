Ginosa, al via iter per la realizzazione di un polo agroalimentare nella ex area industriale Vianini

GINOSA - Un polo produttivo integrato e sostenibile per la lavorazione del prodotto agricolo. Una APPEA, ossia un’Area Produttiva Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzata. E’ ciò che l’Amministrazione Comunale di Ginosa intende realizzare attraverso la riqualificazione dell’area industriale dismessa “Vianini’’, al confine con la Basilicata. Questo, in linea con l’innovativa legislazione regionale e con lo scenario strategico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).Un’area di circa 30 ettari di proprietà del gruppo Vianini, con cui c’è stato un confronto positivo. Con apposita delibera di Giunta Comunale, è stato dato mandato agli uffici comunali competenti di dare seguito a tutte le azioni necessarie alla realizzazione dell’APPEA."E’ l’inizio di un nuovo percorso - dichiara il sindaco Vito Parisi - attraverso la riqualificazione di quest’area vogliamo creare un polo dell’agroalimentare, che sia funzionale a uno dei settori maggiormente trainanti del nostro territorio. Una piattaforma importante che coinvolge i settori Ambiente e Attività Produttive. Gli assessori Marco Ielli e Domenico Gigante sono tra i proponenti di questa delibera. L'APPEA sarà dotata di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze delle imprese del territorio, e permetterà di sviluppare e potenziare le filiere agricole locali, anche attraverso l'aggregazione imprenditoriale dei produttori, creando nuove professionalità e specializzazioni, con consecutivi ritorni occupazionali. La riqualificazione dell'area dovrà prevedere la bonifica dei terreni, la realizzazione di impianti di produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili. Dovranno, inoltre, essere adottate misure per la salvaguardia del paesaggio, con la creazione di spazi verdi e la conservazione delle caratteristiche naturali della zona. Ringrazio il gruppo Vianini per il proficuo confronto e per la disponibilità".