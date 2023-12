Giudice Bari ordina braccialetto elettronico per stalker e vittima

BARI - Il giudice Nicola Bonante di Bari ha emesso un'ordinanza che impone al 43enne barese, accusato di stalking verso la sua ex compagna, l'utilizzo di un braccialetto elettronico. Sorprendentemente, la vittima avrà anch'essa un dispositivo, permettendo il monitoraggio dei tentativi di avvicinamento da parte dello stalker.Questa misura, una prima assoluta in provincia di Bari, mira a garantire la sicurezza della vittima. La vicenda ha visto la malcapitata vittima di minacce e messaggi intimidatori, e la donna ha dovuto trasferirsi dalla sua casa per sfuggire alle persecuzioni. Il giudice ha ordinato al 43enne di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima, dal suo domicilio e dal luogo di lavoro.