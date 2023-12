TuttoMondo a Gallipoli, al Garibaldi 'Giardini in plastica'

Proseguirà sabato 18 dicembre sul palcoscenico del Teatro Garibaldi la rassegna curata da ZeroMeccanico Teatro in programma dal 9 al 30 dicembre 2023.Si chiama "giardini di Plastica" la produzione di Teatro Koreja inserita nel più ampio progetto TuttoMondo, all'interno del quale si porteranno in scena le meraviglie e i mondi magici, affascinanti anche per gli adulti, grazie a tubi, abiti, copricapo, materiale povero riciclato che grazie ad un uso fantasioso e l'utilizzo congeniale di luci si trasforma fiabescamente in immagini, visioni strampalato e buffe, quadri plastici di un movimento della fantasia."Giardini in plastica" è uno spettacolo portato in scena da Luna Maggio, Enrico Stefanelli, Andelka Vulic.Cura dell'allestimento: Maria Rosaria PonzettaTecnici: Alessandro Cardinale, Mario DanieleRegia: Salvatore TramacereOrganizzazione: Georgia Tramacere.TuttoMondo rientra nel più ampio progetto "Babele-linguaggi contemporanei", quattro serate a ridosso delle festività natalizie.22 dicembre, ore 18.30 - "Bertuccia all'inferno", Ura Teatro30 dicembre, ore 18.30 - "sogno in Scatola" di ZeroMeccanico Teatro.