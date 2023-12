Ue, Meloni: 'Patto di stabilità? Posizioni ancora distanti'

BRUXELLES - Il Consiglio europeo a Bruxelles ha visto l'ok all'apertura dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Tuttavia, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha posto il veto su ulteriori aiuti a Kiev, bloccando 50 miliardi di euro. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha assicurato che gli strumenti per sostenere l'Ucraina sono disponibili, nonostante il veto di Orban.La premier italiana Giorgia Meloni, dopo la seconda giornata del vertice: "Bilancio in chiaro e scuro. Molto soddisfatta per l'allargamento. Non si è trovata soluzione per il bilancio, anche se secondo me è alla portata".Nel frattempo, è stato approvato il 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sul bilancio, invece, non è stato raggiunto alcun accordo, posticipando la questione al 2024.