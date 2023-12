Grave incidente stradale a Noci: 22enne coinvolta in uno schianto notturno

NOCI - La circonvallazione periferica di Noci è stata teatro di un brutto incidente nella notte, all'uscita per Mottola. Una ragazza di 22 anni, originaria di Putignano, ha tragicamente perso il controllo della sua auto, finendo la sua corsa contro un imponente albero in un fondo agricolo.Le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che la giovane conducente abbia potuto perdere il controllo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia o, alternativamente, per un colpo di sonno. Sul luogo dell'incidente, è stato necessario l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Putignano, che hanno provveduto a liberare la ragazza dalle lamiere dell'auto.Il personale medico del 118 della postazione di Noci è intervenuto immediatamente, insieme ai Carabinieri di Putignano, per gestire la situazione e fornire le cure necessarie. La giovane è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Miulli di Acquaviva in condizioni gravi.L'incidente mette in evidenza l'importanza della prontezza delle squadre di emergenza e la necessità di guidare con estrema cautela, specialmente in condizioni atmosferiche avverse. Al momento, le autorità continuano le indagini per determinare le cause precise dell'incidente.