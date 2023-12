Tragedia stradale nel Tarantino: donna di 73 anni perde la vita in un violento scontro

PULSANO - Una terribile tragedia si è consumata questa notte nella provincia di Taranto, lungo la strada per Pulsano. Una BMW, con a bordo alcuni giovani, è stata coinvolta in un violento incidente con una Volkswagen, trasportante una coppia di coniugi.Il drammatico impatto ha causato la morte immediata della donna di 73 anni, passeggera della Volkswagen. Sul posto sono intervenuti prontamente il personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia per i necessari rilievi.L'uomo e i due giovani a bordo della BMW sono stati trasportati d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, la donna non ha avuto scampo, perdendo la vita sul colpo a causa dell'impatto violento.L'incidente ha causato profonda tristezza nella comunità locale, sottolineando ancora una volta la fragilità della vita sulle strade e l'importanza di guidare con responsabilità. Le autorità stanno indagando per determinare le circostanze esatte dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. In questo momento di dolore, la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita dalla tragedia.