'Il paziente critico: dal reparto di Rianimazione all'Ospedalizzazione domiciliare', convegno a Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE - L'IRCCS "de Bellis" di Castellana Grotte sta guidando una rivoluzione nell'ambito sanitario, passando da un'alta intensità assistenziale alla cura domiciliare. Questo cambiamento, un tempo considerato difficile e improponibile, è stato al centro di un convegno medico-scientifico svoltosi sabato scorso presso il nuovo centro congressi dell'istituto specializzato in gastroenterologia.Direttori universitari, intensivisti, infermieri e fisioterapisti si sono confrontati sul nuovo percorso di cura che riduce le distanze tra ospedale e domicilio. Il dottor Pier Francesco Di Masi ha spiegato che alcune aree stanno strutturandosi per il passaggio dalla terapia intensiva direttamente a casa, richiedendo strategie cliniche ed assistenziali. L'obiettivo è ottimizzare l'ospedalizzazione domiciliare per pazienti ad alta complessità con ventilazione e nutrizione artificiali, consentendo un contenimento dei costi di gestione.In Puglia, l'assistenza domiciliare per pazienti gravi con malattie neurodegenerative presenta disparità geografiche, ma il "De Bellis" segue questi pazienti anche attraverso la telemedicina. Il dottor Di Masi ha sottolineato la necessità di fornire umanità a pazienti con patologie complesse.Il convegno ha aperto il dialogo anche all'utenza, con la testimonianza di Chiara Candela, malata di SLA, evidenziando la necessità di un'Alleanza Terapeutica. L'obiettivo è rendere la qualità della vita dei malati un focus primario, analizzando procedure che riducano i tempi di degenza e migliorino la relazione medico-paziente, in linea con l'umanizzazione delle cure.Sul fronte della terapia intensiva, il dottor Francesco Gabriele ha presentato i protocolli specifici del "De Bellis" per l'uso appropriato degli antibiotici, mirando a ridurre l'antibiotico-resistenza e la spesa farmaceutica. Il convegno si è concluso con la consapevolezza che la sanità deve evolversi, fornendo cure più umane, mirate e sostenibili.