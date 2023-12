Grave incidente sul lavoro nello stabilimento Bosch di Bari: operaio gravemente ferito

BARI - Nello stabilimento Bosch di Bari si è verificato un grave incidente sul lavoro, che ha visto coinvolto un operaio di circa 45 anni. L'uomo è rimasto gravemente ferito mentre stava svolgendo le proprie mansioni sulla macchina corpo della sala pompe.La dinamica e le cause precise dell'incidente sono ancora incerte, ma quanto emerso finora suggerisce che l'operaio si sia in qualche modo trovato incastrato con la gamba nel macchinario, subendo la rottura del femore. A seguito di questo infortunio, l'uomo è caduto violentemente a terra, con conseguente impatto al torace che ha causato la perforazione del polmone.Il personale del 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell'incidente, e l'operaio è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Attualmente, secondo le ultime informazioni disponibili, l'uomo si trova ricoverato in rianimazione in condizioni gravi.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini necessarie al fine di comprendere appieno la dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità.