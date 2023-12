Mes: oggi prevista ratifica dopo il via libera al Patto di Stabilità

ROMA - Dopo il via libera al nuovo Patto di Stabilità, la discussione sulla ratifica del Mes torna in Aula alla Camera nella seduta odierna del 21 dicembre. Il provvedimento è al terzo punto dell'ordine del giorno, con richiesta di presenza in Aula a tutti i deputati del Centrodestra. L'epilogo rimane incerto, con possibili votazioni imminenti o un rinvio a gennaio 2024.L'accordo sul Patto di Stabilità potrebbe aprire la strada alla ratifica del Mes, suscitando discussioni e resistenze soprattutto all'interno del Centrodestra, mentre il ministro dell'Economia Giorgetti mette in guardia dagli effetti di una mancata ratifica sui titoli di Stato italiani.