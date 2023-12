Il 30 dicembre in cattedrale ad Andria il Concerto di Natale per la Pace

BARI - La consigliera delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari invita al Concerto di Natale per la Pace dell’Orchestra da Camera di Kharkiv, in programma sabato 30 dicembre alle ore 19 nella Cattedrale di Andria.“Quella di Andria - dichiara la consigliera Di Bari - sarà l’ultima di una serie di tappe dell’Orchestra per continuare a tenere alta l’attenzione sulla necessità di lavorare per la Pace. Queste artiste attraverso la musica portano un messaggio di forza e speranza, ancora più importante visto il momento storico che stiamo vivendo. Eventi come questo contribuiscono a far crescere il senso di comunità. L’augurio è che il nuovo anno sia un nuovo inizio di pace”.