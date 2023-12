Il Comune di Gallipoli sostiene il progetto 'Treno della Memoria' con nuove adesioni

Il sindaco Stefano Minerva ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i giovani in questo viaggio educativo e culturale. I giovani compresi tra i 15 e i 30 anni avranno l'opportunità di partecipare al "viaggio zaino in spalla" della durata di 9 giorni, con tappe nei Paesi dell'Unione Europea.Le iscrizioni sono aperte dal 5 dicembre fino al 15 dicembre alle ore 12. Il viaggio prevede una tappa a Berlino e un momento significativo a Cracovia, con visite guidate all'ex ghetto ebraico e ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Il costo complessivo del viaggio è di 435 euro e include trasporto, pernottamenti, visite guidate, assicurazione, e altro.Il Comune di Gallipoli supporterà il progetto contribuendo con una quota di 200 euro per ciascun partecipante, fino a un massimo di otto partecipanti. Per candidarsi, è necessario inviare una mail a sergen.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it o presentarsi all'ufficio protocollo del comune.I requisiti per partecipare includono la residenza nel territorio Gallipolino e la non partecipazione precedente al bando. I partecipanti devono presentare un'autocertificazione, dichiarando la disponibilità a versare 235 euro. Il progetto "Treno della Memoria" si propone come un percorso formativo mirato a sensibilizzare sulla memoria della strage avvenuta durante la seconda guerra mondiale.Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.trenodellamemoria.it o contattare attraverso comunicazione@comune.gallipoli.le.it