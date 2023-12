'Popolo della Famiglia', una festa per la vita

L'Assemblea nazionale del Popolo della Famiglia, svoltasi a Pomezia (Roma) nei giorni 2 e 3 dicembre, ha visto l'attiva partecipazione dei dirigenti regionali pugliesi Cosimo Leggiero, di Monopoli, e Giuseppe Lo Iacono, di Taranto; si è fatto il punto delle attività svolte nel 2023, gettando le basi per le decisioni relative alle attività future, specialmente gli appuntamenti elettorali di Amministrative ed Europee del 9 Giugno 2024. L'Assemblea nazionale del Popolo della Famiglia, svoltasi a Pomezia (Roma) nei giorni 2 e 3 dicembre, ha visto l'attiva partecipazione dei dirigenti regionali pugliesi Cosimo Leggiero, di Monopoli, e Giuseppe Lo Iacono, di Taranto; si è fatto il punto delle attività svolte nel 2023, gettando le basi per le decisioni relative alle attività future, specialmente gli appuntamenti elettorali di Amministrative ed Europee del 9 Giugno 2024.





"Come sempre è stata una festa" ha scritto in un post su Facebook il presidente Mario Adinolfi. Per due giorni i delegati, dirigenti e militanti pidieffini provenienti da tutta Italia si sono alternati sul palco, mettendo in comune le rispettive esperienze locali e le proposte per migliorare con l'attività politica del Popolo Della Famiglia.

Il 2024 comincerà con la raccolta firme per una proposta di legge popolare, articolata, che unirà reddito di maternità, tutela del diritto alla vita e sostegno ai sofferenti.

"Impegnati nel perseguire il bene comune, seguendo un programma basato sulla Dottrina Sociale della Chiesa, noi non molleremo un centimetro a chi vuole silenziare i valori cristiani e a chi addirittura non tollera proprio nemmeno l'esistenza di uomini e donne come noi" afferma il tarantino Giuseppe Lo Iacono.

"Torniamo da Pomezia essendo sempre più coscienti che abbiamo un compito fondamentale: difendere la vita, la famiglia naturale ed i più indifesi, anziani e disabili. Senza i pidieffini che dicono no all'aborto, no al matrimonio gay, no all'eutanasia e suicidio assistito la deriva mondiale materialista e mortifera non avrebbe alcun freno - continua e conclude Cosimo Leggiero, coordinatore regionale per la Puglia - Il Popolo della Famiglia è un baluardo a difesa dei valori cristiani e umani più profondi della nostra civiltà!".