Il Lecce Primavera vince 2-0 a Firenze

I giallorossi pugliesi sono al quartultimo posto in classifica con 14 punti insieme al Bologna e alla Sampdoria. Nella quindicesima giornata di andata il Lecce Primavera giocherà, venerdì 22 dicembre alle 12,30 con l’ Inter a San Pietro in Lama. I nerazzurri pareggiano 1-1 in casa con il Milan e sono primi con 28 punti.

Nel secondo tempo al 26’ il Lecce Primavera passa in vantaggio con l’ irlandese Ed Mc Jannet, tocco di destro su cross del danese Jeppe Corfitzen, al 29’ raddoppia Matteo Agrimi con una conclusione di sinistro e al 93’ Mirko Elia della Fiorentina Primavera di testa non riesce a schiacciare in porta.