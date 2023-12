Serie C, esonerato l'allenatore del Monopoli Francesco Tomei





Per sostituirlo, si fanno i nomi di Antonio Calabro, Giuseppe Raffaele e Roberto Taurino. Il Monopoli è al quindicesimo posto in classifica con 18 punti insieme al Messina e nella diciannovesima e ultima giornata di andata giocherà, venerdì 22 dicembre alle 20,45 con il Messina al “San Filippo”.

Il Monopoli ha deciso di esonerare l’ allenatore Francesco Tomei, dopo la sconfitta 0-3 con il Crotone al “Veneziani”di domenica 17 dicembre, nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C. Per i pugliesi è stata la quarta sconfitta consecutiva.