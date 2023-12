Incendio devasta appartamento a Canosa di Puglia

Gli inquirenti stanno indagando sulle cause precise dell'incendio, mentre i carabinieri hanno collaborato sul luogo dell'emergenza.

CANOSA DI PUGLIA - Un violento incendio ha distrutto un appartamento al primo piano di un condominio situato in via Corsica, a Canosa di Puglia, nel nord Barese, questa mattina. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato nell'incidente.Le fiamme, ritenute causate dal surriscaldamento degli addobbi luminosi natalizi, si sono rapidamente propagate, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta per essere domate. A scopo precauzionale, tre abitazioni, inclusa quella coinvolta nell'incendio, sono state evacuate. Le famiglie coinvolte sono state ospitate dai parenti.