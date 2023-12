Progetto 'MICI': oltre 900 pazienti in carico e 2.600 visite effettuate nel 2023

BARI – Oltre 900 pazienti presi in carico e 2.600 visite effettuate nel 2023. Sono i numeri dell’attività dedicata a pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI) che il Direttore amministrativo della ASL Bari, Luigi Fruscio, ha illustrato quest’oggi a Gravina in Puglia, durante la prima giornata del 3° Meeting dell’Associazione M.I.Cro. Italia ODV presieduta da Vincenzo Florio.A dieci anni dalla sua nascita, l'Associazione ha deciso di celebrare la ricorrenza organizzando un’importante due giorni in cui tracciare un primo bilancio associativo, dialogare e confrontarsi con medici, pazienti, comitati e familiari, ripercorrere le tappe più importanti ed i traguardi raggiunti, ma anche disegnare lo scenario futuro e le nuove sfide che l’attendono.Passaggi cruciali che la ASL Bari ha seguito molto da vicino, ascoltando i bisogni specifici di questa fascia di pazienti - 11mila persone nella sola Puglia – e traducendoli nel “progetto MICI” di cui è coordinatore il dottor Roberto Spyridon Bringiotti. Una rete di servizi composta da tredici équipe di professionisti, a loro volta coordinate da tre ambulatori specializzati: uno all’interno della endoscopia Digestiva dell’Ospedale Perinei, diretta dal dott. Francesco Gatti, l’altro presso la Gastroenterologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, diretta dal dott. Enrico Amati, e poi l’ambulatorio della Endoscopia Digestiva e SCRED dell’Ospedale di Venere, guidata dal dott. Alessandro Antonio Azzarone.Un sistema articolato in grado di offrire percorsi di cura multidisciplinari nei principali presidi territoriali e ospedalieri e che per la chirurgia delle malattie croniche intestinali, dal morbo di Chron alla rettocolite ulcerosa, può contare sulle unità operative complesse di Chirurgia Generale del Di Venere, San Paolo e Altamura, quali centri hub, e sulla Uoc di Putignano in area Sud.