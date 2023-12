Incidente ferroviario a Faenza: ripristinata la circolazione sull'Alta Velocità

Dopo ore di interruzioni causate dall'urto fra due treni nella zona di Faenza, la circolazione sull'intera rete Alta Velocità è tornata regolare intorno alle 6 di questa mattina. Nonostante ciò, persistono alcuni problemi per treni regionali e Intercity.L'incidente, avvenuto ieri sera intorno alle 20.20, ha coinvolto un treno regionale e una Freccia, entrambi diretti nella stessa direzione. Il tamponamento a bassa velocità ha provocato 17 feriti, di cui sei sono stati ricoverati in ospedale, ma nessuno versa in gravi condizioni.Al momento, la circolazione rimane sospesa tra Forlì e Faenza, mentre gli interventi tecnici sono ancora in corso nella zona dell'incidente. Trenitalia ha dichiarato che eventuali ritardi registrati ora si riferiscono a inconvenienti già risolti in precedenza.Le cause e la dinamica esatta dell'urto sono oggetto di indagini da parte di Trenitalia e dei Vigili del fuoco. Si presume che il macchinista abbia tempestivamente individuato l'ostacolo lungo i binari, riducendo notevolmente la velocità, ma ulteriori dettagli emergeranno con il proseguire delle indagini.