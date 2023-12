Incidente mortale sulla Statale 93: un morto e sette feriti, trauma per una coppia anziana

CANOSA DI PUGLIA - Una tragedia stradale ha scosso la statale 93, il collegamento tra Canosa di Puglia e Barletta, situato a un chilometro dal casello autostradale di Canosa. Il bilancio provvisorio riporta un morto e sette feriti in seguito a uno scontro tra due veicoli, avvenuto nelle vicinanze del casello autostradale.I mezzi coinvolti sono una utilitaria con a bordo una coppia anziana, e un'altra auto che procedeva in direzione Barletta. La vittima dell'incidente è l'anziano alla guida dell'utilitaria, mentre sua moglie, viaggiante al suo fianco, è stata sbalzata fuori dall'auto riportando gravi ferite. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti quattro squadre del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e fornire le cure necessarie.Il tratto stradale coinvolto è momentaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la ricostruzione dell'accaduto. L'incidente ha generato un forte impatto sulla viabilità locale, mentre le autorità lavorano per stabilire la dinamica dello scontro e valutare eventuali responsabilità.