Incidente nel centro di Bari: moto travolta da un'auto in via Abate Gimma

BARI - Nel cuore del centro di Bari, questa mattina si è verificato un brutto incidente. In via Abate Gimma, all'incrocio con via Andrea da Bari, una moto è stata violentemente travolta da un'auto in transito. La conducente dello scooter, una donna, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118, intervenuto tempestivamente sulla scena.La Polizia Locale è attualmente sul posto per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e per gestire la situazione del traffico, che è stato deviato per consentire alle autorità di svolgere le indagini necessarie. La sicurezza e il benessere della vittima sono la priorità, e gli sforzi sono concentrati sul fornire assistenza medica e garantire la fluidità della circolazione nelle zone interessate.