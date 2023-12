Spotify: Michael Bublé, Mariah Carey e gli altri trend natalizi di Spotify

È arrivato quel momento dell’anno, fatto di calore, di famiglie riunite, di addobbi e di regali. E con tutto questo, Spotify rivela quali sono le canzoni e gli artisti più ascoltati durante il Natale, insieme alle playlist dedicate al periodo più dolce dell’anno. Infatti, la creazione di playlist a tema natalizio su Spotify da parte degli utenti ha avuto un'impennata di oltre il 1.400% dall'inizio di novembre.





Così, oltre alle luci e ai cenoni, c’è anche la musica che allieta le nostre giornate di festa, contribuendo a rendere ancora più unica l’atmosfera natalizia:

● I re e le regine del Natale: nel mondo, l'artista più ascoltato del periodo natalizio è Michael Bublé e la canzone più ascoltata è "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey. L'album natalizio più ascoltato quest'anno è Christmas di Michael Bublé, che è anche l'album natalizio più ascoltato di tutti i tempi su Spotify.





○ A livello globale, il cantante è seguito da Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande e Frank Sinatra come gli artisti più ascoltati su Spotify nel periodo di Natale.

○ Anche in Italia l’artista più ascoltato durante il periodo natalizio quest'anno è Michael Bublé, seguito da Mariah Carey e Wham! in top 3. Chiudono la rosa dei 5 artisti più ascoltati del periodo in Italia Sia e Frank Sinatra.





● La colonna sonora del Natale: i brani natalizi che si contendono il maggior numero di ascolti provengono da epoche diverse, con canzoni che compongono la top 5 appartenenti agli anni '90, '80 e '50.

○ Nel mondo, I brani natalizi più ascoltati quest'anno sono:

1. “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey (1994)

2. “Last Christmas” di Wham! (1984)

3. “Rockin’ Around The Christmas Tree” di Brenda Lee (1958)

4. “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms (1957)

5. “Santa Tell Me” di Ariana Grande (2014)

● In Italia, invece, i brani natalizi più ascoltati quest'anno sono:

1. “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey (1994)

2. “Last Christmas” di Wham! (1984)

3. “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms (1957)

4. “Snowman” di Sia (2017)

5. “It's Beginning to Look a Lot like Christmas” di Michael Bublé (2012)





● Classici contemporanei: per quanto riguarda i successi natalizi più recenti (pubblicati negli ultimi cinque anni), le canzoni più ascoltate sono:

○ Nel mondo:

1. “Merry Christmas” di Ed Sheeran ed Elton John

2. “Santa, Can’t You Hear Me” di Ariana Grande e Kelly Clarkson

3. “Christmas Tree Farm” di Taylor Swift

4. “Like It’s Christmas” di The Jonas Brothers

5. “Winter Wonderland - Spotify Singles” di Laufey

● In Italia:

1. “Sleigh Ride” di The Ronettes

2. “Merry Christmas” di Ed Sheeran ed Elton John

3. “Santa, Can’t You Hear Me” di Ariana Grande e Kelly Clarkson

4. “What Christmas Means to Me (feat. Stevie Wonder)” di John Legend e Stevie Wonder

5. “Christmas (Baby Please Come Home)” di Darlene Love





Per continuare a vivere la magia del Natale, Spotify ha creato alcune playlist apposite: Canzoni di Natale, Natale italiano e quella di riferimento per la Gen Z addobbata per le feste pov: la tua vita è un film.









Fun fact: oltre al mese di dicembre, quest'anno gli ascolti di musica natalizia hanno registrato il picco massimo il 26 novembre e, in tutto il mondo, gli utenti ascoltano la musica natalizia soprattutto la domenica.