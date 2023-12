Incidente notturno sulla Conversano-Putignano: auto fuori strada, donna ferita

CONVERSANO - Nella notte dell'Immacolata, lungo la provinciale Conversano-Putignano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto guidata da una donna di 45 anni. Le circostanze esatte sono ancora da accertare, ma sembra che l'incidente sia stato causato dal veicolo che ha urtato il muretto a secco che costeggia la strada, finendo poi fuori strada.La conducente è stata sbalzata fuori dall'abitacolo, e immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo, indicando un livello di gravità moderato delle ferite. Il pronto intervento delle autorità e dei servizi di emergenza ha contribuito a garantire un rapido soccorso e il trasferimento della vittima per le cure necessarie.Il motivo preciso dell'incidente è ancora oggetto di indagine, e sono stati affidati ai Carabinieri i compiti di effettuare i rilievi planimetrici per comprendere meglio la dinamica dell'evento.