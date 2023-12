BISCEGLIE - La scorsa notte, a Bisceglie, nel nord Barese, quattro giovani neopatentati sono rimasti feriti in un incidente stradale. Viaggiavano su due auto diverse e, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati sul ponte di via Ruvo, alla periferia della città. Il personale del 118 è intervenuto prontamente, soccorrendo i quattro feriti le cui condizioni, fortunatamente, non sembrano essere gravi. L'indagine è attualmente nelle mani dei carabinieri.