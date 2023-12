Il 'frate sub' di Minervino Murge: evangelizzare tra i fondali marini della Puglia





"La vita pone domande, ti dona vicissitudini che inquietano, e ho compreso che la mia strada era un'altra", afferma il frate, che ritorna a essere istruttore di sub per diffondere il Vangelo in maniera innovativa. Le sue benedizioni di coppia, celebrate a 5-6 metri di profondità , sono un esempio del suo modo unico di avvicinare le persone alla fede.

MINERVINO MURGE - Il frate Raffaele Melacarne, originario di Minervino Murge, ha abbracciato una missione unica nel suo genere: portare la parola di Dio nei fondali marini della Puglia. Con una muta da sub e una croce, il "frate sub" sottolinea l'importanza di avvicinare al Signore chi non frequenta tradizionali luoghi di culto.