Inter, Inzaghi: 'Avremmo meritato la vittoria, adesso guardiamo avanti'

MILANO - L'Inter si ferma agli ottavi di Coppa Italia dopo il successo del Bologna ai supplementari: il commento del tecnico nerazzurro al termine del match.Si ferma agli ottavi il cammino di Coppa Italia dell'Inter. Al termine di un match deciso ai supplementari, è il Bologna che passa ai quarti della competizione grazie ai gol di Beukema e Ndoye in risposta alla rete nerazzurra di Carlos Augusto. Il commento di mister Simone Inzaghi al termine della partita:

“Dispiace perché avevamo vinto la coppa negli ultimi due anni, c’è molto dispiacere, dopo una gara così condotta avremmo meritato di vincere ma il calcio è così. Posso rimproverare solo l’ultimo quarto d’ora del supplementare, per il resto abbiamo fatto una buona gara, non eravamo abituati ad essere rimontati, i ragazzi non sono felici, non lo è nessuno, volevamo fare un’altra partita davanti ai nostri tifosi. Lautaro? Ha avuto un affaticamento, adesso sarà da valutare speriamo non sia successo nulla. I medici sono abbastanza tranquilli ma giocando tra 72 ore sarà da valutare. Tra 2 giorni e mezzo saremo già in campo quindi dobbiamo continuare e guardare avanti. Arnautovic? Ha fatto quello che doveva fare, quello che gli avevamo chiesto. Non è stato fortunato in zona gol ma ha fatto una prova positiva. Nell’episodio del secondo gol dovevamo essere più bravi, poi penso che il 90% dei giocatori in Serie A farebbe fatica contro Ndoye in velocità. Sensi ha fatto bene, ha fatto quello che doveva fare''.