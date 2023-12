'Jewels, sparkling & music', nuovo appuntamento con il ritmo domani sera da 'Mumati' a Lecce

LECCE - Un dj set dalle sonorità elettroniche per l’edizione natalizia di “Jewels, sparkling & music”, nuova serata dedicata alla musica firmata da Mumati. Appuntamento a partire dalle 18 di domani, giovedì 28 dicembre, nella boutique-laboratorio di via Oberdan a Lecce, dove in consolle ci sarà Marika Della Torre, “metà” del duo “Underspreche”, famoso nel mondo per la sua capacità di mixare molteplici influenze musicali, compresi gli studi sui canti popolari del Mediterraneo riformulati in una chiave personalizzata densa di effetti e contaminazioni virtuose.





Una visione d’insieme che ha portato gli “Underspreche” a pubblicare musica su una moltitudine di etichette illustri come “Innervisions”, “Optimo Trax” e altre: è possibile infatti ascoltare la loro musica in rinomati dj set e programmi di musica internazionale come Ame, BBC Radio, Bonobo, Dixon, Jimi Jules, Jamiexx, NTS Radio, Adriatique, Mind Against, Tale Of Us, Pete Tong, Solomun, John Digweed, 2manydj.

La serata sarà arricchita dagli apporti di “Zeronegativo”, il dry gin di Raffaele Vaskez, delle mandorle aromatizzate dalla “‘Ncartata” di Gioara Rizzo, delle castagne sul fuoco by “signor Franco”. Light design a cura di Marco Caricato, anche per valorizzare al meglio la presentazione del nuovissimo “Mumati Soap”: biodegradabile, formulazione esclusiva al profumo di tea rose per rispettare il pH fisiologico della pelle, con glicerina vegetale ad azione idratante per una detersione delicata delle mani e la pulizia quotidiana dei monili in oro e in argento, con e senza pietre, grazie all’azione antiossidante della vitamina E.