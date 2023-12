La Juventus fermata dal Genoa: 1-1 a Marassi e fine della striscia vincente

Juventus fb

GENOVA - La Juventus vede interrotta la sua striscia vincente a due gare, fermandosi sull'1-1 contro il Genoa a Marassi. Il match ha visto un duello equilibrato, con Gudmundsson che ha recuperato il gol realizzato da Chiesa su rigore al 28', proprio dopo che lo stesso attaccante aveva subito un fallo da Martinez, portando alla concessione del penalty al 48'.Il pareggio contro il Genoa ha rappresentato un ostacolo inatteso per la Juventus, che aveva sperato di continuare la sua marcia vincente. Chiesa, autore del gol bianconero, è stato protagonista sia nel realizzare il penalty che nel subire il fallo che ha portato alla punizione massima.Con questa parità, l'Inter mantiene la leadership in classifica, mantenendo un vantaggio di almeno una lunghezza sulla Juventus almeno fino a domenica sera. L'Inter avrà l'opportunità di consolidare la sua posizione quando affronterà la Lazio all'Olimpico, lasciando aperta la lotta per la vetta della Serie A.