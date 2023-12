Serie B, il Bari perde 1-0 con lo Spezia al Picco

Ssc Bari fb





Nei pugliesi debutta in B al 15’ della ripresa il portiere Pissardo, subentrato all’ infortunato Brenno. La squadra di Marino è al nono posto in classifica con 21 punti. Prima della gara è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ ex calciatore del Napoli Antonio Juliano, scomparso il 13 dicembre all’età di 80 anni.

- Terza sconfitta esterna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 1-0 con lo Spezia al “Picco” nell’ anticipo della diciassettesima giornata di andata di Serie B. Per la vittoria dei liguri decisiva la rete realizzata al 38’ del secondo tempo da Verde.