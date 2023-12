Le 'pittele' di Puglia alla conquista degli Usa

Pixabay

- Come strategia di marketing non è niente male: promuovere l’imminente apertura a New York, Manhattan, di un locale che proporrà l’apulian food distribuendo free per strada le “pittele” , le famose frittelle natalizie che hanno il sapore della festa. Donate calde e croccanti, nelle loro tante declinazioni, sono state molto apprezzate, c’è da dire, dai passanti, lavoratori, alcuni dei quali hanno chiesto il bis e il tris. “Buono il cibo italiano!” , dice assaggiandole un camionista.L’idea è venuta a due fratelli salentini che sere fa sono apparsi ai semafori con le coppe piene del gustoso cibo preparato dalle massaie pugliesi a partire dalla festa dell’Immacolata e sino all’Epifania. Altro che hamburger! Un successo oltre ogni previsione, che è diventato virale sui social, con tantissimi commenti. “Magico Salento!” (Maria Mazzotta), “Complimenti, grande iniziativa” (Carmela Preziosa), “Speriamo che vengano apprezzate come si deve, visto che sono un’eccellenza salentina al top” (Veronica Argentieri).Il locale che presto aprirà i battenti si chiamerà “Cantiere” e proporrà la vasta gamma delle delizie della cucina pugliese e salentina che già “tenta” la gente della metropoli USA.E con questa forma originale di promozione, c’è da scommettere che avrà successo. Infatti i due ragazzi stanno ricevendo un mucchio di ordinazioni. D’altronde, come resistere alla bontà delle “pittele”?