Lecce, la magia delle feste di Natale al Chiostro dei Domenicani

LECCE - Nel periodo delle feste natalizie il Chiostro dei Domenicani di Lecce, gioiello architettonico in pietra leccese della metà del XV secolo, si veste di luci e addobbi e riserva agli ospiti dell’hotel e agli esterni momenti dedicati, come il pranzo di Natale al Gimmi, ristorante gourmet della struttura, e il party di Capodanno, nelle sfavillanti sale interne.Sull'elegante tavola di Natale saranno protagonisti i sapori della tradizione, tra mare e terra, riletti dallo stile culinario dello Chef Donato Episcopo, nel rispetto degli ingredienti di stagione. Il menu si apre con la tagliatella di seppia, per poi passare ai cappelletti in brodo di gallina. Un risotto con radicchio tardivo, soppressa di maiale, rosso di aglianico, caldarroste e fonduta di formaggio caciocchiato introduce il cappone. Come dessert Crème Brulée ai fiori di zafferano "Il galateo". La ricorrenza può rappresentare l'occasione ideale per conoscere meglio il ristorante che, grazie all'ambiente raffinato, il servizio accurato e una proposta gastronomica di alto profilo, è segnalato nelle più importanti Guide nazionali.Imperdibile è il tradizionale Capodanno del Chiostro dei Domenicani, un vero e proprio party che inizia con la raffinata cena a tema mare, prosegue con il countdown e, dopo i brindisi e il panettone di mezzanotte, trasforma la location in dance floor dove ballare fino all’alba. Tema della serata di festa è "Black and gold": un invito a illuminare la notte più lunga dell'anno. Per vivere appieno il Capodanno, senza pensieri e senza trasferte, la soluzione ideale è alloggiare nelle eleganti camere dell'hotel del Chiostro.