Serie C, il Foggia pareggia 0-0 con il Potenza allo Zaccheria

- Quarto pareggio interno del Foggia, che impatta 0-0 con il Potenza allo “Zaccheria” nella diciasettesima giornata di andata del girone C di Serie C. Terzo pareggio per 0-0 in casa per i rossoneri pugliesi. Settimo pareggio in questo campionato per la squadra di Mirko Cudini che è al decimo posto in classifica con 22 punti insieme al Catania. Secondo pareggio esterno per i lucani. Quarto pareggio nel girone C di Serie C per il Potenza, tredicesimo con il Sorrento con 19 punti.